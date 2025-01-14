تصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء الفرنسي الجديد

باريس - (د ب أ)

بعد وقت قصير من إلقاء رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو بيانه السياسي، تم تقديم اقتراح مساء اليوم الثلاثاء للتصويت على سحب الثقة من حكومته.

وبرر أعضاء حزب "فرنسا الأبية" اليساري هذه الخطوة بتشكيل حكومة من تيار يمين الوسط وسياسة الميزانية التي اتبعها بايرو.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تنجو الحكومة من التصويت، إلا أن هذه الخطوة تسلط الضوء على عدم استقرار الحكومة، التي لا تتمتع بالأغلبية في الجمعية الوطنية.

وفي ديسمبر، أسقط حزب فرنسا الأبية وأحزاب أخرى من المعسكر اليساري، وتكتل اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان، حكومة ميشيل بارنييه سلف بايرو، في تصويت مماثل.

ومن الممكن أن يتم التصويت في وقت مبكر من بعد غد الخميس.

وقد أعلن حزب الخضر بالفعل أنه سيصوت ضد حكومة بايرو، وأشار اليمين المتطرف إلى أنهم لن يسحبوا ثقتهم من الحكومة في البداية، لكنهم لم يستبعدوا القيام بذلك في مرحلة لاحقة، كما فعلوا مع بارنييه.