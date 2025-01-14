الصحة الإسرائيلية تخطر المستشفيات التي ستستقبل الأسرى بعدم إجراء مقابلات إعلامية

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة الإسرائيلية أصدرت تعليمات للمستشفيات التي من المقرر أن تستقبل الأسرى المحررين بعدم إجراء أي مقابلات مع وسائل الإعلام.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد لعملية معقدة تخص عودة الأسرى.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن مصلحة السجون استخلصت العبر من صفقة الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي تم تحريره عام 2011، وستمنع ظهور شارات النصر من الحافلات عند الأسرى.

وأوضحت القناة 14 العبرية، أن مصلحة السجون الإسرائيلية تتابع عن كثب تقدم مفاوضات الصفقة.