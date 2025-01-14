عبد العاطي: على إسرائيل تحمّل مسؤولياتها كسلطة احتلال

وكالات

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً من "سيجريد كاخ" كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، اليوم الثلاثاء، حيث تناول الاتصال التطورات في غزة وسبل التعامل مع الأزمة الإنسانية في القطاع.

وصرح السفير تميم خلاف المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبد العاطي أكد خلال الاتصال على الحرص على مواصلة التشاور مع المسؤولة الأممية حول تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720؛ لضمان الدخول السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى غزة، والتعامل مع الكارثة الإنسانية في القطاع والتي تفاقمت بسبب موسم الشتاء واستمرار مخاطر انتشار الأوبئة والمجاعة.

كما شدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت فيما يتعلق بضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية من كافة المعابر الحدودية، وضرورة عودة السُلطة الوطنية الفلسطينية للقيام بواجباتها في قطاع غزة.

وأكد عبد العاطي على أهمية تحمل إسرائيل مسؤولياتها كسلطة احتلال والتعامل مع الوضع الإنساني الكارثي والانسحاب من الجانب الفلسطيني من معبر رفح لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مشدداً على أهمية استمرار وكالة الأونروا في الاضطلاع بمهامها التي لا غنى عنها.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن عبد العاطي شدد على أهمية تنفيذ التعهدات المالية التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وحرص على الاستماع إلى رؤية وتقييم المسؤولة الأممية لآخر تطورات الوضع الإنساني في القطاع.