إعلام عبري: الغارة على مخيم جنين استهدفت مسؤولًا كبيرًا بالفصائل المسلحة

وكالات

قالت القناة 14 العبرية، اليوم الثلاثاء، إن أحد أهداف القصف الإسرائيلي على مخيم جنين هو مسؤول كبير بالفصائل المسلحة بداخله.

في المقابل أكد قيادي في كتيبة جنين، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف عددا من المدنيين والأطفال في المخيم، موضحا أن الاستهداف الإسرائيلي تم في ظل حصار متواصل من السلطة للمخيم.

وفي تصريحات لقناة "الجزيرة"، شدد القيادي على ضرورة انسحاب السلطة الفلسطينية فورا من محيط المخيم وأن تخلي بينهم وبين الاحتلال، مضيفا "الاحتلال يحاربنا كمقاومين والسلطة الفلسطينية تلاحقنا كخارجين عن القانون".

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بارتقاء شهداء وسقوط مصابين في الغارة الإسرائيلية على مخيم جنين، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.

وأوضحت المصادر، أن تم استخدام 3 صواريخ في الغارة الإسرائيلية على مخيم جنين.

وفي بيان مشترك، قال جيش الاحتلال والشاباك الإسرائيليين، إن سلاح الجو يشن في عملية مشتركة غارة على منطقة جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، وصول جثامين 6 شهداء إلى مستشفى جنين الحكومي جراء الغارة الإسرائيلية على المخيم.