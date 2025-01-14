عبد العاطي يرحّب بعقد جولة المشاورات السياسية بين مصر ولاتفيا

وكالات

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، سكرتير الدولة بوزارة الخارجية اللاتفية، اليوم الثلاثاء.

وأشاد عبد العاطي بتنامي العلاقات بين البلدين في الفترة الماضية، وتعدد الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الجانبين، مبديًا ترحيبه بعقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين غدًا 15 يناير، ومعربًا عن تطلعه لخروجها بنتائج مثمرة.

وتطرق وزير الخارجية إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز التعاون مع الجانب اللاتفي في مجال تدريب الكوادر الطبية المصرية ورقمنة القطاع الصحي المصري، منوهًا لفرص التعاون الواعدة بين البلدين في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات لاستثمار تميز لاتفيا في هذا المجال، مثمنًا الزيارة التي تم ترتيبها لوفد من الشركات اللاتفية الكبرى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات لمصر في نوفمبر 2024.

وأشار عبد العاطي لأهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات اللاتفية في مصر، وإقامة مجلس أعمال مصري لاتفي مشترك، كما ثمَّن عاليًا دعم لاتفيا لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، تبادل الجانبان الرؤى حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات الخاصة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومستجدات الأوضاع في سوريا، والتطورات في أوكرانيا.