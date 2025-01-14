مجلس النواب الأمريكي يمنع المتحولين جنسياً من المشاركة في الرياضات النسائية

وكالات

أقر مجلس النواب مشروع قانون يقيد مشاركة الطلاب المتحولين جنسياً في الفرق الرياضية النسائية، بأغلبية 218 صوتاً مقابل 206، يوم الثلاثاء. وانضم اثنان من الديمقراطيين إلى الجمهوريين في التصويت، بينما صوت عضو واحد بـ"حاضر".

التشريع "HR 28" يعد جزءاً رئيسياً من أجندة التعليم للحزب الجمهوري، ويمثل أولوية لإدارة ترامب المقبلة.

ويحظر القانون على النساء المتحولات جنسياً التنافس في الفرق الرياضية التي تتوافق مع هويتهن الجنسية، ويعدل الباب التاسع من قانون التعليم الفيدرالي، الذي يمنع التمييز على أساس الجنس، لتعريف الجنس بناءً على الخصائص البيولوجية وعلم الوراثة عند الولادة فقط.

ومع ذلك، يسمح القانون للطلاب المتحولين جنسياً بالمشاركة في التدريبات أو البرامج المخصصة للنساء أو الفتيات.

ركز الرئيس المنتخب دونالد ترامب على حقوق المتحولين جنسياً وإدماجهم كقضية رئيسية في حملته الانتخابية، حيث استخدمها لمهاجمة المرشحين الديمقراطيين عبر الإعلانات والخطب. ومنذ ذلك الحين، يعتبر الجمهوريون هذه القضية فرصة سياسية محتملة لتقسيم الديمقراطيين.

وشكل التصويت اختباراً أولياً للمشرعين الديمقراطيين الذين يواجهون ضغوطاً للتوفيق بين دعم حزبهم الشامل لحقوق المتحولين جنسياً واستراتيجياتهم السياسية بعد انتخابات 2024.

في التصويت، انضم الديمقراطيان هنري كويلار وفيسنتي غونزاليس من ولاية تكساس إلى الجمهوريين لدعم المشروع، بينما صوت دون ديفيس، الديمقراطي من ولاية كارولينا الشمالية، بـ"حاضر".