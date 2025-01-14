بلينكن: حماس جنّدت عناصر جديدة بنفس العدد الذي فقدته في الحرب

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن تقديرات أمريكية تشير إلى أن حركة حماس جندت مسلحين جددا بنفس العدد الذي فقدته في الحرب.

وأشار بلينكن، إلى أن ما حصل في هذه الحرب هو وصفة للتمرد الدائم والحرب الدائمة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر بلينكن أن مبادئ الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها كانت ألا يشكل قطاع غزة تحت حكم حماس تهديدا مستمرا لإسرائيل ووقف الحرب في القطاع.

وأوضح بلينكن، وفق زعمه، أن قدرات حركة حماس العسكرية وقدرتها على حكم قطاع غزة تقوّضت وقدرات إيران تراجعت.

وشدد بلينكن على أنه لا يمكن لأحد أن يجبر إسرائيل على قبول دولة فلسطينية تحكمها حماس أو أي منظمة أخرى "متطرفة".

ولفت بلينكن إلى أن على الولايات المتحدة ضمان عدم قدرة حماس على حكم قطاع غزة وأن تتولى السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها حكم القطاع.