إعلام عبري: سموتريتش طلب ضمانات من نتنياهو بعدم إنهاء الحرب

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش طلب ضمانات من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم نهاية الحرب مع إتمام صفقة غزة.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن سموتريتش قال لنتنياهو إن كانت الصفقة ستؤدي لنهاية الحرب وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة فسيتم ترك الحكومة.

ونقلت الصحيفة العبرية عن ما أسمته مصدر في محيط سموتريتش، أنه "إذا كانت الصفقة استسلاما ووقفا للحرب فمن الواضح أنه لا مكان لنا في الحكومة".

وفي إطار ذلك، قالت هيئة البث العبرية، إن نتنياهو عرض على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير البناء في الضفة الغربية مقابل عدم الانسحاب من الحكومة.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن سموتريتش قدم لنتنياهو عدة مطالب لتهدئة قاعدته الشعبية ولعدم الانسحاب من الحكومة.

وأوضحت القناة العبرية، أن سموتريتش طلب من نتنياهو إشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي على توزيع المساعدات بغزة والسماح بالبناء في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت القناة العبرية عن مصادر مقربة من نتنياهو، قولهم إنهم يعتقدون أنه من الممكن تمرير الصفقة والحفاظ على استقرار الحكومة، مؤكدين أن سموتريتش لا يتعجل الاستقالة ويصعب أن يستقيل بن غفير وحده.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية نقلا عن وثيقة اطلعت عليها، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستشمل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، لافتة إلى أن المرحلة 3 من اتفاق غزة ستشمل تبادل الجثث وبدء إعادة إعمار غزة وفتح حدودها.

وأكد مسؤولون للشبكة الأمريكية، أن إسرائيل وحماس اتفقتا على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، موضحين أن إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون هذا الأسبوع إذا سارت الأمور على ما يرام.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية، اليوم السبت، إن قيادة المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي بحثت استعدادات لانسحاب تدريجي لقوات الجيش من غزة، موضحة أنه يجري التخطيط لإعادة انتشار الجيش حول القطاع والانسحاب تدريجيا من نتساريم وفيلادلفيا جنوبي القطاع.

وأشارت البث العبرية، إلى أنه تم إنشاء بنى تحتية في محور نتساريم تشمل هوائيات اتصالات وسيستغرق إخلاء المنطقة نحو أسبوع.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي، أن جيش الاحتلال يستعد لمغادرة معبر رفح بعد فترة قصيرة من إبرام الصفقة.

كانت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلت عن مصادر، السبت الماضي، قولهم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدق على خطة لسحب قوات بشكل سريع من مناطق واسعة بغزة مع تقدم مفاوضات الأسرى.

وأشارت المصادر، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد قدرته على تنفيذ أي اتفاق يصدقه المستوى السياسي ولو شمل انسحابا فوريا، كما يعتقد أن بالإمكان سحب القوات من محور نتساريم رغم إقامته منشآت هناك.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن مصدر مسؤول في حماس، قوله إن الحركة لم تسلم حتى الآن ردها لأن إسرائيل لم تسلم خرائط المناطق التي ستنسحب إليها.