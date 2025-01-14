مسؤولون: إسرائيل وحماس اتفقتا على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وكالات

قالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وحماس اتفقتا على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار المسؤولون، إلى أن إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون هذا الأسبوع إذا سارت الأمور على ما يرام.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن وثيقة اطلعت عليها، أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستشمل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، لافتة إلى أن المرحلة 3 من اتفاق غزة ستشمل تبادل الجثث وبدء إعادة إعمار غزة وفتح حدودها.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية، اليوم السبت، إن قيادة المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي بحثت استعدادات لانسحاب تدريجي لقوات الجيش من غزة، موضحة أنه يجري التخطيط لإعادة انتشار الجيش حول القطاع والانسحاب تدريجيا من نتساريم وفيلادلفيا جنوبي القطاع.

وأشارت البث العبرية، إلى أنه تم إنشاء بنى تحتية في محور نتساريم تشمل هوائيات اتصالات وسيستغرق إخلاء المنطقة نحو أسبوع.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي، أن جيش الاحتلال يستعد لمغادرة معبر رفح بعد فترة قصيرة من إبرام الصفقة.

كانت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلت عن مصادر، السبت الماضي، قولهم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدق على خطة لسحب قوات بشكل سريع من مناطق واسعة بغزة مع تقدم مفاوضات الأسرى.

وأشارت المصادر، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد قدرته على تنفيذ أي اتفاق يصدقه المستوى السياسي ولو شمل انسحابا فوريا، كما يعتقد أن بالإمكان سحب القوات من محور نتساريم رغم إقامته منشآت هناك.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن مصدر مسؤول في حماس، قوله إن الحركة لم تسلم حتى الآن ردها لأن إسرائيل لم تسلم خرائط المناطق التي ستنسحب إليها.