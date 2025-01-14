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إعلام عبري: 7 مستشفيات إسرائيلية تستعد لاستقبال الأسرى من غزة

09:12 م الثلاثاء 14 يناير 2025

مستشفى سوروكا الإسرائيلية أرشيفثية

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وكالات

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن 7 مستشفيات إسرائيلية تجري استعدادات لاستقبال الأسرى الإسرائيليين من غزة.

كانت القناة 13 الإسرائيلية أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد مكالمة طارئة عبر الفيديو مع رئيس الموساد المتواجد في قطر، وذلك لمناقشة التطورات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر، اليوم الثلاثاء، إن العمل جار على صياغة تفاصيل في الاتفاق بشأن غزة بينها توقيت بدء التطبيق وآلية تنفيذه.

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