سرايا القدس: وافقنا على مبادرة للصلح مع أمن السلطة

وكالات

وافقت سرايا القدس "كتيبة جنين" على مبادرة تهدف إلى حقن الدم الفلسطيني، مؤكدة أن هذه المبادرة تتماشى مع حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل تهويد المقدسات واستباحة الأراضي الفلسطينية.

وكانت لجان الإصلاح في جنين قد طرحت المبادرة، وأعلنت أنها حصلت على موافقة قوات أمن السلطة أيضًا.

كانت فصائل "سرايا القدس- كتيبة طولكرم"، قالت الأحد، إن أجهزة السلطة الفلسطينية نصبت كمينا لسيارة تقل مجاهدين من الكتيبة وأطلقوا عليهم الرصاص من دون سابق إنذار.

وأشارت فصائل المقاومة إلى أن المجاهدين ردوا على إطلاق النار من جانب السلطة الفلسطينية ظنا منهم أنهم قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت "سرايا القدس- كتيبة طولكرم"، أنها مستمرة في مقاومة الاحتلال وأنها مع باقي فصائل المقاومة ليست عاجزة عن الرد على أي حماقة ترتكبها السلطة الفلسطينية.

وقبل نحو أسبوع، قالت كتائب القسام في بيان مشترك مع كتائب الأقصى في مخيم جنين، إن السلطة الفلسطينية تجاوزت الخطوط الحمراء وقتلت الأبرياء بشكل مقصود وممنهج.

ولفتت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيانها، إلى أن السلطة منعت كل شيء عن المخيم من ماء وكهرباء وتعليم، مضيفة "نطالب كل مسؤول بالوطن بالوقوف عند مسؤولياته ووضع حد للظلم الواقع على المخيم".

وأوضحت الفصائل في بيانها، أن "صبرنا بدأ ينفد فلا تجبرونا أن نصل إلى مربع اللاعودة الذي لا تحمد عقباه"، موضحة أن الوصول لمربع اللاعودة يصب في مصلحة أعدائهم و"نحرص أن يبقى سلاحنا ضد الصهاينة".

بدورها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي، إقدام سلطة رام الله على تسليم قوات الاحتلال مواطنة فلسطينية نفذت عملية بطولية في دير قديس، داعية الشعب الفلسطيني وقواه الحية لإدانة سلوك السلطة والتعبير عن رفضهم له والتبرؤ من مرتكبيه.