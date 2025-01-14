أمريكا:استمرار جهود البحث عن المفقودين جراء الحرائق في لوس أنجلوس

واشنطن - (أ ب)

أُبلغت السلطات عن فقدان 24 شخصا على الأقل في حريقي غابات كبيرين في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويبحث نواب قادة الشرطة عنهم، لكن عددهم كثيرا ما يتغير.

وما زالت الظروف خطيرة في المناطق المحترقة وهناك تهديد حقيقي من اندلاع حرائق أخرى.

وقال رئيس شرطة مقاطعة لوس أنجلوس روبرت لونا إنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في بعض المناطق، ما زال يتعين على السكان توخي الحذر.

وأضاف لونا: "لا أريد أن يعتقد السكان أن جميع الأمور على ما يرام الآن، كل الأمور ليست على ما يرام إلى الآن.. سنصل إلى هذه النقطة معا، لكن (أقول) من جديد إن الرياح ما زالت تهب وستواصل الهبوب".

وتسببت أربعة حرائق كبرى في جميع أنحاء لوس أنجلوس في مقتل 24 شخصًا وحرق أكثر من 38000 فدان وإتلاف ما لا يقل عن 10000 مبنى.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن خسائر الحرائق في لوس أنجلوس تُقدر بـ 150 مليار دولار.