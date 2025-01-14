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‌‏نتنياهو: أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيواجه برد قاسٍ

08:26 م الثلاثاء 14 يناير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيواجه برد قاسٍ، مشيرا إلى أن حركة حماس لم ترد حتى الآن على مقترح الصفقة.

ووفقا لما ذكرته القناة 12 العبرية، أبدى نتنياهو خلال لقائه عائلات الأسرى، استعداده لوقف إطلاق نار دائم شرط إعادة كل الأسرى.

وأشار نتنياهو خلال لقائه ممثلين عن عائلات الأسرى، إلى أن مسألة الصفقة تتعلق بأيام أو ساعات.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد مكالمة طارئة عبر الفيديو مع رئيس الموساد المتواجد في قطر، وذلك لمناقشة التطورات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت نقلا عن مصادر، اليوم الثلاثاء، إن العمل جار على صياغة تفاصيل في الاتفاق بشأن غزة بينها توقيت بدء التطبيق وآلية تنفيذه.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه بموجب الاتفاق سيتم الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين ومنهم من أدينوا بقتل إسرائيليين.

وأضاف المسؤول أنه سيسمح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة بحرية بموجب الاتفاق، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ انسحابه من المراكز السكانية خلال المرحلة الأولى وسيبقى بممر فيلادلفيا.

وتابع المسؤول إسرائيلي "سنحتفظ بمنطقة عازلة داخل غزة على طول حدود القطاع مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق تبدأ اليوم 16 لتنفيذ الاتفاق.

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