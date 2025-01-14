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رئيس الحكومة اللبنانية الجديد.. نواف سلام يستقيل من منصبه بالعدل الدولية

08:19 م الثلاثاء 14 يناير 2025

نواف سلام

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وكالات

أعلنت محكمة العدل الدولية استقالة القاضي نواف سلام من منصبه كرئيس للمحكمة، على أن يسري القرار اعتبارًا من 14 يناير 2025.

كان الرئيس اللبناني جوزيف عون أصدر قراراً رسمياً بتكليف القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب نتائج الاستشارات النيابية الملزمة التي صبت لصالحه.

وتمكن سلام من حسم التكليف بعد حصوله على 65 صوتاً من النواب، أي النصف زائد واحد، مما أطاح بحظوظ رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي، الذي كان مدعوماً من رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله".

وتُعد هذه الحكومة الأولى التي يُكلف نواف سلام بتشكيلها، وتحمل الرقم 78 منذ استقلال لبنان.

نواف سلام لبنان محكمة العدل الدولية
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