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رئيس شعبة أوقاف القرداحة ينفي استهداف أبناء الطائفة العلوية في سوريا

08:10 م الثلاثاء 14 يناير 2025

سوريا

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وكالات
نفى رئيس شعبة أوقاف القرداحة التابعة للطائفة العلوية في سوريا ما تم تداوله بشأن استهداف أبناء الطائفة بسبب علوية مذهبهم.
وأكد رئيس شعبة الأوقاف أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا أساس لها من الواقع.
وأعلن مصطفى كنيفاتي مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية السورية، أن القوات الأمنية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، تمكنت من تحرير سبعة من عناصرها الذين اختطفتهم اليوم.
وأوضح كنيفاتي في تصريحات صحفية أن "المدعو بسام ناصر الدين، أحد قادة فلول ميليشيات الأسد في منطقة جبلة، قام بتفجير نفسه أثناء الاشتباكات مع القوات لتحرير الأسرى"، مشيرا إلى أن ناصر الدين كان قد ظهر في مقطع فيديو قبل ساعات مهددًا بذبح العناصر المختطفة.
وكانت ميليشيات الأسد قد شنت هجومًا أمس استهدف آليات وثكنة لإدارة العمليات العسكرية في قرية عين شرقية بمحيط منطقة جبلة، وفقًا لما أعلنه كنيفاتي.

الطائفة العلوية سوريا شعبة أوقاف القرداحة
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