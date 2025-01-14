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نتنياهو: مسألة الصفقة تتعلق بأيام أو ساعات ومستعد لوقف إطلاق نار دائم

08:10 م الثلاثاء 14 يناير 2025

عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين أرشيفية

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه عائلات الأسرى، اليوم الثلاثاء، إنه مستعد لوقف إطلاق نار دائم شرط إعادة كل الأسرى.

وأكد نتنياهو خلال لقائه ممثلين عن عائلات الأسرى، أن مسألة الصفقة تتعلق بأيام أو ساعات.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد مكالمة طارئة عبر الفيديو مع رئيس الموساد المتواجد في قطر، وذلك لمناقشة التطورات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت نقلا عن مصادر، اليوم الثلاثاء، إن العمل جار على صياغة تفاصيل في الاتفاق بشأن غزة بينها توقيت بدء التطبيق وآلية تنفيذه.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه بموجب الاتفاق سيتم الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين ومنهم من أدينوا بقتل إسرائيليين.

وأضاف المسؤول أنه سيسمح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة بحرية بموجب الاتفاق، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ انسحابه من المراكز السكانية خلال المرحلة الأولى وسيبقى بممر فيلادلفيا.

وتابع المسؤول إسرائيلي "سنحتفظ بمنطقة عازلة داخل غزة على طول حدود القطاع مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق تبدأ اليوم 16 لتنفيذ الاتفاق.

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