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فيديو يوثق لحظة استقرار صاروخ حوثي فوق سطح منزل في مستوطنة ميفو بيتار

07:27 م الثلاثاء 14 يناير 2025

أرشيفية

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة استقرار صاروخ حوثي فوق سطح منزل في مستوطنة ميفو بيتار القريبة من القدس.

وظهر في الفيديو لحظة انتشال بقايا الصاروخ من على سطح المنزل، ما أثار ردود فعل واسعة بين رواد منصات التواصل.

كان المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله، يحيى سريع، قال إن الحركة نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفًا حيويًا للعدو الإسرائيلي في مدينة يافا المحتلة.

وأضاف المتحدث العسكري، أن العملية تمت باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، الذي حقق هدفه بنجاح.

وأوضح يحيى سريع أن سلاح الجو المسير التابع للحركة نفذ عملية نوعية على أهداف حيوية في منطقة يافا باستخدام 4 طائرات مسيرة، وأسفرت عن تحقيق الأهداف المحددة بنجاح.

استقرار صاروخ حوثي فوق منزل مستوطنة ميفو بيتار حركة أنصار الله اليمنية الحوثيون صاروخ باليستي فرط صوتي
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