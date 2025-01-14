لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إعلام عبري: القضاء على حماس لم يعد قابلا للتحقيق

06:56 م الثلاثاء 14 يناير 2025

حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه غلاف غزة، إلى جانب الإعلان اليومي عن سقوط قتلى في صفوف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، يجعل هدف القضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غير قابل للتحقيق.

وأضافت الصحيفة العبرية أن هذا الواقع يدفع إسرائيل لإعادة توجيه أولوياتها في الحرب نحو تحقيق هدف آخر، يتمثل في إتمام صفقة تبادل الأسرى.

القضاء على حماس صواريخ باتجاه غلاف غزة سقوط قتلي في صفوف الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي صفقة تبادل الأسرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نتنياهو يعقد اجتماعًا طارئًا مع رئيس الموساد في قطر بشأن صفقة تبادل الأسرى

إعلان

إعلان

* اتفاق غزة: مُهمة حصر أرقام "الموت والدمار" مستمرة