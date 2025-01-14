إعلام عبري: القضاء على حماس لم يعد قابلا للتحقيق

وكالات

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه غلاف غزة، إلى جانب الإعلان اليومي عن سقوط قتلى في صفوف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، يجعل هدف القضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غير قابل للتحقيق.

وأضافت الصحيفة العبرية أن هذا الواقع يدفع إسرائيل لإعادة توجيه أولوياتها في الحرب نحو تحقيق هدف آخر، يتمثل في إتمام صفقة تبادل الأسرى.