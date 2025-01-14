بلينكن: قراراتنا بشأن الصراع في الشرق الأوسط لم تكن جميعها صائبة

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكنه القول إن كل القرارات التي اتخذتها واشنطن تجاه هذا الصراع في الشرق الأوسط كانت صائبة.

وخلال مشاركته في نقاشات يعقدها المجلس الأطلسي، قال بلينكن إن على الولايات المتحدة ضمان عدم قدرة حماس على حكم قطاع غزة وأن تتولى السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها حكم القطاع.

وأكد بلينكن أنه لا يمكن لأحد أن يجبر إسرائيل على قبول دولة فلسطينية تحكمها حماس أو أي منظمة أخرى "متطرفة".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنه يجب على الاتفاق الجديد ألا يؤثر على أمن إسرائيل ولا على مكانتها، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها ستسلم خطتها لأوضاع غزة في اليوم التالي للحرب إلى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للمضي قدما فيها.

وشدد بلينكن على أن على الإسرائيليين التخلي عن الأسطورة القائلة إنهم قادرون على تنفيذ الضم بحكم الأمر الواقع، مشيرا إلى أن إسرائيل توسع المستوطنات في الضفة الغربية بوتيرة سريعة