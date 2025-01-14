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"بلينكن الدموي".. متضامنة مع غزة تهاجم وزير الخارجية الأمريكي- (فيديو)

06:44 م الثلاثاء 14 يناير 2025

أنتوني بلينكن

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وكالات
قاطعت ناشطة متضامنة مع غزة، كلمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مشاركته في نقاشات يعقدها المجلس الأطلسي، اليوم الثلاثاء، مرددة شعارات تتهمه فيها بالتورط في استشهاد أبرياء في غزة.
وقالت الناشطة، إن وزير الخارجية سيظل معروفا دائما بـ "بلينكن الدموي"، مضيفة خلال هجومها اللاذع "أنت تحمل على اسمك دماء الأبرياء.. سيعرفك الجميع على أنك دموي ملطخة يداه بدماء الأطفال".

وأكدت الناشطة، أن المتضامنون مع القضية الفلسطينية لن ينسوا أبدا ما تورط فيه وزير الخارجية الأمريكي وإدارته، متعهدة بمحاسبته على الأمر.

أنتوني بلينكن الخارجية الأمريكية غزة
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