"بلينكن الدموي".. متضامنة مع غزة تهاجم وزير الخارجية الأمريكي- (فيديو)

وكالات

قاطعت ناشطة متضامنة مع غزة، كلمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مشاركته في نقاشات يعقدها المجلس الأطلسي، اليوم الثلاثاء، مرددة شعارات تتهمه فيها بالتورط في استشهاد أبرياء في غزة.

وقالت الناشطة، إن وزير الخارجية سيظل معروفا دائما بـ "بلينكن الدموي"، مضيفة خلال هجومها اللاذع "أنت تحمل على اسمك دماء الأبرياء.. سيعرفك الجميع على أنك دموي ملطخة يداه بدماء الأطفال".

🎥 امرأة تقاطع كلمة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وتقول: "ستعرف دائماً بـ بلينكن الدموي!'" pic.twitter.com/wZoHxrYifK — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) January 14, 2025

وأكدت الناشطة، أن المتضامنون مع القضية الفلسطينية لن ينسوا أبدا ما تورط فيه وزير الخارجية الأمريكي وإدارته، متعهدة بمحاسبته على الأمر.