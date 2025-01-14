بلينكن: هناك هيئة ستتولّى حكم غزة باليوم التالي للحرب وستسلّمه للسلطة الفلسطينية

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مشاركته في نقاشات يعقدها المجلس الأطلسي، اليوم الثلاثاء، إن مصر وقطر توصلتا إلى صيغة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة والكرة الآن في ملعب حماس.

وأشار بلينكن، إلى أن الوسطاء يعملون على صياغة خطة تتضمن اليوم التالي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وكيفية حكم القطاع، موضحا أنه في حال توصلت حماس وإسرائيل لاتفاق بشأن غزة الآن أو بعد 20 يناير فسيكون تعبيرا عن الإطار الذي كان وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو 2024.

ولفت بلينكن، إلى أنه سيكون هناك هيئة ستتولى حكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب وستسلم الحكم إلى سلطة فلسطينية، مضيفا "بعد أن أدركنا أن هدف إسرائيل في تقويض قدرة حماس تحقق عمل الرئيس بايدن على إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار".