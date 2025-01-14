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"بينها توقيت تطبيقه وآلية التنفيذ".. تقارير: الوسطاء يعملون على صياغة تفاصيل اتفاق الأسرى

06:30 م الثلاثاء 14 يناير 2025

صفقة تبادل الأسرى

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وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر، اليوم الثلاثاء، إن العمل جار على صياغة تفاصيل في الاتفاق بشأن غزة بينها توقيت بدء التطبيق وآلية تنفيذه.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه بموجب الاتفاق سيتم الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين ومنهم من أدينوا بقتل إسرائيليين.

وأضاف المسؤول أنه سيسمح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة بحرية بموجب الاتفاق، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ انسحابه من المراكز السكانية خلال المرحلة الأولى وسيبقى بممر فيلادلفيا.

وتابع المسؤول إسرائيلي "سنحتفظ بمنطقة عازلة داخل غزة على طول حدود القطاع مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق تبدأ اليوم 16 لتنفيذ الاتفاق.

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