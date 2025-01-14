متضامنون مع غزة يقطعون كلمة وزير الخارجية الأمريكي بنقاشات المجلس الأطلسي

وكالات

قاطع محتجون كلمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مشاركته في نقاشات يعقدها المجلس الأطلسي، مرددين هتافات تتهمه بالمسؤولية عن استشهاد أبرياء بغزة.

وفي كلمته قال بلينكن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذ خطوات سريعة لمنع اتساع الصراع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن قدرات حماس العسكرية وقدرتها على حكم قطاع غزة تقوضت وقدرات إيران تراجعت.

كذلك أشار بلينكن، إلى أن قوات حزب الله تراجعت إلى شمال نهر الليطاني وإيران فقدت القدرة على إمداد الحزب بالأسلحة، كما أكد أن إسرائيل تمكنت من تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية.

وأوضح بلينكن، أن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد انهار وميزان القوى في الشرق الأوسط تغير بشكل كبير لكن الأوضاع هناك لا تزال خطير.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن النزاع بالشرق الأوسط يؤثر على قواعد الجيش الأمريكي وقواته في المنطقة، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تحاول استغلال الوضع.