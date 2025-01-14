بلينكن: ميزان القوى بالشرق الأوسط تغير بشكل كبير لكن الأوضاع لا تزال خطيرة

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مشاركته في نقاشات يعقدها المجلس الأطلسي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن اتخذ خطوات سريعة لمنع اتساع الصراع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن قدرات حماس العسكرية وقدرتها على حكم قطاع غزة تقوضت وقدرات إيران تراجعت.

كذلك أشار بلينكن، إلى أن قوات حزب الله تراجعت إلى شمال نهر الليطاني وإيران فقدت القدرة على إمداد الحزب بالأسلحة، كما أكد أن إسرائيل تمكنت من تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية.

وأوضح بلينكن، أن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد انهار وميزان القوى في الشرق الأوسط تغير بشكل كبير لكن الأوضاع هناك لا تزال خطير.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن النزاع بالشرق الأوسط يؤثر على قواعد الجيش الأمريكي وقواته في المنطقة، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تحاول استغلال الوضع.

وأضاف بلينكن: "بإمكاننا أن نرسم واقعا جديدا في الشرق الأوسط ينعم فيه الجميع بالسلام والاستقرار"، لافتا إلى أن إسرائيل تواجه وضعا غير مستدام على حدودها الشمالية وحزب الله كان يسيطر على مساحات واسعة.

وأكد بلينكن، أن هدف واشنطن كان منع اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط ومنع حزب الله من أن يشكل خطرا على إسرائيل، موضحا أن مبادئ الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها كانت ألا يشكل قطاع غزة تحت حكم حماس تهديدا مستمرا لإسرائيل ووقف الحرب في القطاع.

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الحرب في غزة بطريقة من شأنها أن تضع الأساس للسلام الدائم وتعزيز التطلعات المشروعة للإسرائيليين ودولة للفلسطينيين.