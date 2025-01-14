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أهالي الأسرى الإسرائيليين: آن الأوان لصفقة تشمل الجميع

05:36 م الثلاثاء 14 يناير 2025

أهالي الأسرى الإسرائيليين ارشيفية

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وكالات

أعرب أهالي الأسرى الإسرائيليين عن استيائهم مما وصفوه بـ"تخلي" الحكومة عن ذويهم الأسرى، معبرين عن قلقهم من أن الصفقة التي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبرامها قد لا تشمل جميع الأسرى.

وأكد الأهالي في تصريحاتهم، أن الوقت قد حان للتوصل إلى صفقة شاملة تضم كافة الأسرى دون استثناء، منتقدين اقتصار لقاءات الحكومة على خمس عائلات فقط من بين عائلات الأسرى.

وأشاروا إلى رفضهم لأي اتفاق يعيد 33 أسيرا فقط ويترك الآخرين لمواجهة مصير مجهول، مؤكدين أن لا أحد يمثلهم أو يناضل من أجل قضيتهم.

أهالي الأسرى الإسرائيليين بنيامين نتنياهو صفقة شاملة لكافة الأسرى
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