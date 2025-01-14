مفاوضات غزة.. رئيس لجنة شؤون الأسرى: الأخبار مبشرة ومطمئنة

(وكالات)

أكد رئيس لجنة شؤون الأسرى الفلسطينيين، قدورة فارس، اليوم الثلاثاء، أن مفاوضات الدوحة بشأن تبادل الأسرى الفلسطينيين قد بلغت مرحلة حاسمة واصفًا إياها بـ"مرحلة اللاعودة".

وقال قدورة فارس، إن الأخبار الواردة من مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار "مبشرة ومطمئنة".

وصرح فارس أن الأسرى سيتم إطلاق سراحهم على دفعات، وليس دفعة واحدة، مما يعكس خطة محكمة لتنفيذ الصفقة.

وأكد أن التفاؤل بإتمام الصفقة هذه المرة "تفاؤل موضوعي وليس مجرد عاطفة"، معربًا عن ثقته بعدم قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عرقلة الاتفاق كما حدث في محاولات سابقة.

وأشار فارس إلى الجهود المكثفة التي بذلتها طواقم الهيئة خلال الأشهر الماضية لتجهيز ملفات متكاملة عن الأسرى الفلسطينيين، مما يعزز موقف المفاوض الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة.