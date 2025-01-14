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مسؤول إسرائيلي: سنفرج عن مئات السجناء الفلسطينيين

05:32 م الثلاثاء 14 يناير 2025

نقل الاسرى من سجن عوفر

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وكالات
نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه بموجب الاتفاق سيتم الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين ومنهم من أدينوا بقتل إسرائيليين.
وأضاف المسؤول أنه سيسمح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة بحرية بموجب الاتفاق، موضحا أن الجيش سيبدأ انسحابه من المراكز السكانية خلال المرحلة الأولى وسيبقى بممر فيلادلفيا.
وتابع المسؤول إسرائيلي "سنحتفظ بمنطقة عازلة داخل غزة على طول حدود القطاع مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق تبدأ اليوم 16 لتنفيذ الاتفاق.

السجناء الفلسطينيين صفقة الأسرى الاحتلال الإسرائيلي
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