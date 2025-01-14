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حرائق كاليفورنيا.. سلطات لوس أنجلوس توزع كمامات مجانية وتشدد الإجراءات الصحية

05:19 م الثلاثاء 14 يناير 2025

حرائق كاليفورنيا

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(وكالات)

أعلنت السلطات المحلية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، عن توزيع كمامات مجانية من نوع "N95" للمساعدة في الحد من الآثار الصحية الضارة الناجمة عن تصاعد كميات الرماد والغبار الناعم في الهواء، جراء حرائق الغابات المستمرة منذ أسبوعين.

وأثارت الحرائق مخاوف من تأثيرها على الفئات الأكثر عرضة للخطر، خصوصًا الذين يعانون من حالات صحية حرجة، وأوضحت السلطات أن الكمامات ستُوزع في المرافق العامة مثل المكتبات ومراكز الترفيه ودور التقاعد، بهدف توفير حماية فعالة للمواطنين.

والكمامات الموزعة مصنفة من قبل معهد السلامة والصحة المهنية الأمريكي كوسيلة فعالة لمنع استنشاق 95% على الأقل من الجزيئات الدقيقة والميكروبات العالقة في الهواء حتى في الظروف السيئة، وهي الخطوة التي تأتي ضمن جهود السلطات لتقليل التعرض للمخاطر الصحية المرتبطة بالجسيمات السامة المنتشرة بفعل الحرائق.

وأعلنت مدينة لوس أنجلوس حالة الطوارئ الصحية الجمعة الماضية، مؤكدة أن مستويات التلوث الجوي بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب الدخان والغبار.

ودعت السلطات المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بما في ذلك البقاء في المنازل وإغلاق النوافذ والأبواب، وتجنب الأنشطة البدنية الشاقة، كما أوصت باستخدام أجهزة تكييف الهواء أو مرشحات الهواء لتحسين جودة الهواء داخل المنازل.

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