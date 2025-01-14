وزير الخارجية: القاهرة مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

(وكالات)

صرح وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية، إن الوقت قد حان من أجل توافر الإرادة السياسية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

ووصلت مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة إلى مرحلة حاسمة، بعد إرسال قطر المسودة النهائية للاتفاق إلى كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقالت حركة حماس، إن الأسرى الفلسطينيين على موعد مع الحرية من سجون الاحتلال الإسرائيلي في وقت قريب.

ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعات مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية سموتريتش، في سبيل إقناع الوزيرين بالموافقة على الصفقة بعد تهديدهم بالاستقالة من الحكومة حال تم الاتفاق الذي وصفوه بـ "الكارثي".