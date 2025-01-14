"بعد التهديد بقتل المختطفين".. قوات الأمن السوري تتجه إلى اللاذقية (فيديو)

وكالات

اتجهت السلطة السورية إلى مدينة جبلة في محافظة اللاذقية برفقة قوات ضخمة من الأمن، بعدما أسر ضباط من فلول النظام السابق لعدد من عناصر دورية أمنية.

#عاجل‼️🚨



قوات ضخمة تتبع السلطة السورية تتجة إلى مدينة جبلة في اللاذقيه السورية بعد ان أسر ضباط من النظام السابق لعدد من العناصر ويهددون بالتصعيد إذا لم تنسحب قوات احمد الشرع من المناطق العلوية في اللاذقيه pic.twitter.com/4xg32W8OqY — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) January 14, 2025

وهدد المختطفين بالتصعيد وذبح الأسرى إذا لم تنسحب قوات أحمد الشرع من المناطق العلوية في اللاذقية.

الشبيح العلوي بسام حسام الدين يأسر مجموعة تابعة لجهاز الأمن في ريف جبلة ويطالب الحكومة السورية بالانسحاب أو دْبح جميع الأسرى بالسكين pic.twitter.com/6Isvxn50Dr — مُضَر | Modar (@ivarmm) January 14, 2025

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت الإدارة السورية الجديدة، مقتل شخصين وإصابة آخرين وأسر 7 من عناصر دورية أمنية جراء استهدافها من قِبل مؤيدي نظام الأسد السابق في محافظة اللاذقية.

قامت مجموعة من العلويين في منطقة جبلة بنصب كمين مسلح لإدارة الأمن العام وأوقعوا أسرة وهددوا الادارة السورية.



هؤلاء اللصوص والقتلة هم من نكلوا بالسوريين طيلة 50 عاماً، وفي الأخيرة 13 عام قتلوا أكثر من مليون ونصف، اغتصبوا النساء، ذبحوا الأطفال، اعتقلوا وعذبوا الأبرياء، وسرقوا… pic.twitter.com/qQmWf2GVj3 — Ahmed mr .x (@mrx91x) January 14, 2025

وقالت الإدارة السورية، إنه "تم إصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف مجموعات من أنصار بشار الأسد، أمس الإثنين، آليات وثكنة تابعين لإدارة العمليات العسكرية في اللاذقية".