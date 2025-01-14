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"بعد التهديد بقتل المختطفين".. قوات الأمن السوري تتجه إلى اللاذقية (فيديو)

04:39 م الثلاثاء 14 يناير 2025

سوريا

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وكالات

اتجهت السلطة السورية إلى مدينة جبلة في محافظة اللاذقية برفقة قوات ضخمة من الأمن، بعدما أسر ضباط من فلول النظام السابق لعدد من عناصر دورية أمنية.

وهدد المختطفين بالتصعيد وذبح الأسرى إذا لم تنسحب قوات أحمد الشرع من المناطق العلوية في اللاذقية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت الإدارة السورية الجديدة، مقتل شخصين وإصابة آخرين وأسر 7 من عناصر دورية أمنية جراء استهدافها من قِبل مؤيدي نظام الأسد السابق في محافظة اللاذقية.

وقالت الإدارة السورية، إنه "تم إصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف مجموعات من أنصار بشار الأسد، أمس الإثنين، آليات وثكنة تابعين لإدارة العمليات العسكرية في اللاذقية".

سوريا مدينة جبلة قوات الأمن السوري
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