كوبا تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية

(وكالات)

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، انضمام كوبا إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة العدل الدولية، مستندةً إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.

وتتعلق القضية بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تعود إلى عام 1948.

ووفقًا لبيان المحكمة الصادر، أودعت كوبا إعلانًا رسميًا يؤكد تدخلها في القضية.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا التدخل يعتمد على عضوية كوبا كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، موضحةً أن كوبا ستقدم تفسيرًا قانونيًا لعدة مواد رئيسية من الاتفاقية، بما في ذلك المواد الأولى والثانية والثالثة وحتى التاسعة.

وبناءً على المادة 83 من قواعد المحكمة، تم توجيه دعوة لكل من جنوب إفريقيا وإسرائيل لتقديم ملاحظات مكتوبة بشأن إعلان كوبا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القانونية التي تتبعها المحكمة لضمان شمولية النظر في القضية وتعزيز الشفافية.



وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت دعوى قضائية في 29 ديسمبر 2023 تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين، انضمت عدة دول إلى القضية لدعم موقف جنوب إفريقيا، بما في ذلك نيكاراجوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا وأيرلندا.