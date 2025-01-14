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إدارة العمليات العسكرية السورية: نتفاوض مع وجهاء جبلة للإفراج عن المختطفين

04:33 م الثلاثاء 14 يناير 2025

سوريا

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(وكالات)

دعت إدارة العمليات العسكرية السورية، اليوم الثلاثاء، في محافظة اللاذقية، المجموعة الخاطفة لعناصر الأمن السوري في منطقة جبلة إلى تسليمهم بشكل فوري.

وقالت إدارة العمليات باللاذقية، إنها تتفاوض مع وجهاء جبلة للإفراج عن المختطفين.

وأعلنت إدارة العمليات السورية، مقتل اثنين وإصابة آخرين في هجوم مسلح شنه مجموعة من المسلحين على ثكنة عسكرية في منطقة جبلة باللاذقية.

وقامت المجموعة المسلحة والتي تتبع الطائفة العلوية، بأسر 7 من عناصر الأمن وهددت بذبحهم في حال لم يتم الاستجابة لمطالبها.


وطالبت المجموعة بحكم ذاتي لمنطقة الساحل السوري، وخروج جميع الأجانب والملثمين من المنطقة.

سوريا العمليات العسكرية السورية منطقة جبلة
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