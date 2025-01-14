فيديو.. علويون يدعون لانتفاضة في سوريا ويهددون بذبح أسرى من العمليات العسكرية

كتبت- سلمى سمير:

هدد مسلحون، اليوم الثلاثاء، بذبح عناصر من دورية أمنية تابعة لإدارة العمليات العسكرية السورية، بعد أسرهم في حال لم تنسحب هيئة العمليات العسكرية السورية من منطقة الساحل السوري، مطالبين بحكم ذاتي في تلك المنطقة يقوم على أهالي المنطقة بجميع مكوناتها.

وقال أحد المسلحين في الفيديو والذي رد شعار "العلويين في كل سوريا"، إن العناصر التي تم أسرها، قاموا بشن عمليات هجومية ضد العلويين في منطقة العين الشرقية وقاموا بتعذيبهم ويقومون بعمليات تفتيش في المنطقة.

وطالب المسلحون، والذين ارتدوا الزي العسكري، الإدارة الجديدة، بسحب جميع المقاتلين الأجانب من سوريا إضافة إلى رغبتهم في عدم تواجد ملثمين بينهم، حيث أعربوا عن ترحيبهم بجميع المكونات من سنة وشيعة وغيرهم لكنهم أكدوا في الوقت ذاته بعدم رغبتهم بوجود أجانب أو مسلحين ملثمين.

وأكد المسلحون، على رغبتهم في حقن الدماء، لكنهم أكدوا أنهم سيذبحون أسرى العمليات العسكرية بالسكين في حال لم تنفذ مطالبهم.

وأعلنت الإدارة الجديدة، مقتل شخصين وإصابة آخرين في كمين تعرضت له دورية تابعة لجهاز الأمن السوري في منطقة جبلة في محافظة اللاذقية السورية.

قامت مجموعة من العلويين في منطقة جبلة بنصب كمين مسلح لإدارة الأمن العام وأوقعوا أسرة وهددوا الادارة السورية.



هؤلاء اللصوص والقتلة هم من نكلوا بالسوريين طيلة 50 عاماً، وفي الأخيرة 13 عام قتلوا أكثر من مليون ونصف، اغتصبوا النساء، ذبحوا الأطفال، اعتقلوا وعذبوا الأبرياء، وسرقوا… pic.twitter.com/qQmWf2GVj3 — Ahmed mr .x (@mrx91x) January 14, 2025

وأضافت الإدارة السورية الجديدة، أنه تم استهداف عناصر الدورية الأمنية من قبل مجموعة من العلويين المؤيديين لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في منطقة جبلة باللاذقية.

وتابعت الإدارة السورية، أنه تم أسر 7 من عناصر الدورية الأمنية السورية.

واستهدف المسلحون، والذين يتبعون الطائفة العلوية عناصر الأمن السوري أثناء تواجدهم في ثكنة عسكرية بمنطقة جبلة.