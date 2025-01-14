سوريا: مقتل شخصين وأسر 7 على يد فلول نظام الأسد

وكالات

أعلنت الإدارة السورية الجديدة، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين وإصابة آخرين وأسر 7 أشخاص من عناصر دورية أمنية جراء استهدافها من قِبل مؤيدي نظام الأسد السابق في محافظة اللاذقية.

وهددت عناصر من الطائفة العلوية بذبح الأسرى إذا لم تنسحب القوات السورية من منطقة جبلة باللاذقية.

قامت مجموعة من العلويين في منطقة جبلة بنصب كمين مسلح لإدارة الأمن العام وأوقعوا أسرة وهددوا الادارة السورية.



هؤلاء اللصوص والقتلة هم من نكلوا بالسوريين طيلة 50 عاماً، وفي الأخيرة 13 عام قتلوا أكثر من مليون ونصف، اغتصبوا النساء، ذبحوا الأطفال، اعتقلوا وعذبوا الأبرياء، وسرقوا… pic.twitter.com/qQmWf2GVj3 — Ahmed mr .x (@mrx91x) January 14, 2025

وقالت الإدارة السورية، إنه "تم إصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف مجموعات من أنصار بشار الأسد، أمس الإثنين، آليات وثكنة تابعين لإدارة العمليات العسكرية في اللاذقية".

الشبيح العلوي بسام حسام الدين يأسر مجموعة تابعة لجهاز الأمن في ريف جبلة ويطالب الحكومة السورية بالانسحاب أو دْبح جميع الأسرى بالسكين pic.twitter.com/6Isvxn50Dr — مُضَر | Modar (@ivarmm) January 14, 2025

وتتفاوض الإدارة مع وجهاء مدينة جبلة باللاذقية "للإفراج عن المختطفين" وتسليمهم فورًا، حسبما أفادت به قناة "العربية".