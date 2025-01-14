لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سوريا: مقتل شخصين وأسر 7 على يد فلول نظام الأسد

03:55 م الثلاثاء 14 يناير 2025

سوريا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت الإدارة السورية الجديدة، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين وإصابة آخرين وأسر 7 أشخاص من عناصر دورية أمنية جراء استهدافها من قِبل مؤيدي نظام الأسد السابق في محافظة اللاذقية.

وهددت عناصر من الطائفة العلوية بذبح الأسرى إذا لم تنسحب القوات السورية من منطقة جبلة باللاذقية.

وقالت الإدارة السورية، إنه "تم إصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف مجموعات من أنصار بشار الأسد، أمس الإثنين، آليات وثكنة تابعين لإدارة العمليات العسكرية في اللاذقية".

وتتفاوض الإدارة مع وجهاء مدينة جبلة باللاذقية "للإفراج عن المختطفين" وتسليمهم فورًا، حسبما أفادت به قناة "العربية".

سوريا مقتل شخصين فلول نظام الأسد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"خُدعنا".. صدمة لـ "أمل وحزب الله" بعد فوز نواف سلام وخياران مران

إعلان

إعلان

المغرب يطيح بمصر من عرش سياحة إفريقيا: ما الأسباب وكيف نعود للقمة؟