"قبل تولي ترامب السلطة".. كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية

وكالات



أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ بالستية باتجاه البحر، في عملية رجح خبراء أن تكون رسالة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.



وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه "رصد صواريخ بالستية عدة قصيرة المدى أُطلقت باتجاه بحر الشرق" المعروف أيضًا باسم "بحر اليابان"، وأفاد بأن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية راقبت تحضيرات بيونج يانج لإطلاق الصواريخ.



وأضاف الجيش، أن عملية إطلاق الصواريخ تمت حوالي الساعة 9,30 صباحًا (00,30 بتوقيت جرينتش) قرب منطقة جانجي في كوريا الشمالية، حيث حلقت على مسافة 250 كيلومترًا قبل سقوطها في البحر.



وأكد الجيش الكوري الجنوبي "جاهزيته الكاملة" واستمرار مشاركته المعلومات مع الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب "تعزيز المراقبة والتأهب" تحسبًا لأي عملية إطلاق جديدة.



وتزامن إطلاق الصواريخ مع زيارة وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا إلى كوريا الجنوبية، لعقد اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين قبل عودة ترامب إلى السلطة الأسبوع المقبل.



وبدوره، ندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة تشوي سانج-موك عملية الإطلاق، معتبرًا أنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، قائلًا إن "سيول سترد بقوة أكبر على استفزازات كوريا الشمالية بناء على موقعها الأمني القوي وتحالفها مع الولايات المتحدة".



كما أدانت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي-الهادئ العملية، داعية كوريا الشمالية إلى "الامتناع عن القيام بمزيد من الأفعال غير القانونية و المزعزعة للاستقرار"، على حد تعبيرها.



وأفاد خبراء بأن هدف عملية إطلاق الصواريخ الأخيرة قد يكون توجيه رسالة إلى إدارة ترامب المقبلة، إذ قال رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول يانج مو-جين، "قد يكون هدف بيونج يانج الضغط قبل تولي ترامب الحكم".



ويُشار إلى أن عملية إطلاق الصواريخ التي تمت، اليوم الثلاثاء، هي الثانية التي تقوم بها كوريا الشمالية هذا العام بعدما أطلقت الأسبوع الماضي ما قالت إنه نظام جديد للصواريخ الفرط صوتية.





