لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير الخارجية: قريبًا افتتاح سفارة لدوقية لكسمبورج الكبرى في مصر

03:49 م الثلاثاء 14 يناير 2025

بدر عبدالعاطي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، إنه جرى الاتفاق على أهمية دورية عقد جولات التشاور بين مصر ولكسمبورج سواء على مستوى كبار المسؤولين أو مستوى وزيري الخارجية، وأهمية تنسيق المواقف بين الدولتين إزاء القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.


وأكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره لدولة لكسمبورج، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على العمل خلال الفترة المقبلة من أجل افتتاح سفارة لدوقية لكسمبورج الكبرى في العاصمة الإدارية داخل جمهورية مصر العربية.

وأعرب عبد العاطي، عن ترحيبه بتعيين سفير جديد لدوقية لكسمبورج الكبرى في القاهرة لأول مرة، في خطوة تعكس حرص البلدين الصديقين على مزيد من تعميق علاقات التعاون الثنائية.

بدر عبدالعاطي وزير الخارجية سفارة لدوقية لكسمبورج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سول: وحدة عسكرية توافق على دخول قوات الشرطة ومكتب مكافحة الفساد إلى المقر الرئاسي

إعلان

إعلان

المغرب يطيح بمصر من عرش سياحة إفريقيا: ما الأسباب وكيف نعود للقمة؟