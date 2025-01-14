وزير الخارجية: قريبًا افتتاح سفارة لدوقية لكسمبورج الكبرى في مصر

وكالات

قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، إنه جرى الاتفاق على أهمية دورية عقد جولات التشاور بين مصر ولكسمبورج سواء على مستوى كبار المسؤولين أو مستوى وزيري الخارجية، وأهمية تنسيق المواقف بين الدولتين إزاء القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.



وأكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره لدولة لكسمبورج، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على العمل خلال الفترة المقبلة من أجل افتتاح سفارة لدوقية لكسمبورج الكبرى في العاصمة الإدارية داخل جمهورية مصر العربية.

وأعرب عبد العاطي، عن ترحيبه بتعيين سفير جديد لدوقية لكسمبورج الكبرى في القاهرة لأول مرة، في خطوة تعكس حرص البلدين الصديقين على مزيد من تعميق علاقات التعاون الثنائية.