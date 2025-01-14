الخارجية القطرية: تجاوزنا العقبات الرئيسية في الخلافات بين الطرفين بشأن اتفاق غزة

وكالات

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، أن المفاوضات مستمرة بالدوحة ونتوقع وصول تحديثات بشأنها ونأمل أن تكون النتائج إيجابية، متابعًا "تجاوزنا العقبات الرئيسية في الخلافات بين الطرفين بشأن الاتفاق".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية القطرية خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية، أن قطر سلمت مسودات لاتفاق وقف إطلاق النار وأن المحادثات جارية الآن بشأن التفاصيل النهائية.

وأكد الأنصاري، أن هناك تفاصيل عالقة بين طرفي المفاوضات، داعيًا الطرفين إلى الاتفاق وإنهاء المأساة في غزة.

ولفت إلى أن الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة ملتزمون بكل ما يؤدي إلى نجاح اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، موقف بلاده الثابت بإنهاء الاحتلال في غزة والأراضي الفلسطينية كافة وأن يكون القرار فلسطينيا.

وثمن جهود إدارتي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب اللتين عملتا جاهدتين للتوصل إلى اتفاق.