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صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 46 ألفًا و645 فلسطينيًا

03:09 م الثلاثاء 14 يناير 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 46 ألفًا و645 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 110 ألفًا و12 فلسطينيا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 4 مجازر وصل منها للمستشفيات 61 شهيدا و281 مصابا.

قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين غزة
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