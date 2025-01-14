رئيس الوزراء اللبناني المكلف: حان الوقت لبسط سيادة لبنان على أراضيه

(وكالات)

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، اليوم الثلاثاء، إنه قد حان الوقت من أجل بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقوتها الذاتية.

وأفاد نواف سلام، أن الوقت قد حان لبدء فصل جديد متجذر بالعدالة والأمن، مشيرًا إلى أن التصدي لنتائج العدوان الأخير من أهم التحديات التي تواجه لبنان اليوم.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، أن لبنان سيعمل على وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد يحفظ نموا شاملا ومستدامًا. وطالب رئيس الوزراء اللبناني المكلف، بتنفيذ القرار 1701 وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وتابع نواف سلام، أن الرهان على وحدة وتعاون الشعب اللبناني هو الرهان الصحيح، مؤكدًا أن الوقت قد حان لبدء فصل جديد متجذر بالعدالة والتقدم والفرص.