وزير الخارجية يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وكالات

شدد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، على أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل دخول المساعدات للقطاع.

وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره في لوكسمبورج جان أسيلبورن، "اطلعت وزير خارجية لوكسمبوج على الجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للعمل على سرعة التوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الأسرى، وتضمن النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية الى قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره، أنه لا بديل لوكالة الأونروا لتقديم الخدمات للفلسطينيين في الأراضى المحتلة.