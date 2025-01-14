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جائزة أوسكار وسط حطام حرائق لوس أنجلوس (صورة)

01:31 م الثلاثاء 14 يناير 2025

جائزة أوسكار

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وكالات

نشرت منتجة الأفلام الأمريكية فالنتينا كاستيلاني، التي تعيش في كاليفورنيا منذ 25 عامًا، صورة لجائزة أوسكار، وهي وسط الحطام جراء حرائق الغابات التي اندلعت في الولاية منذ الثلاثاء الماضي.

جائزة أوسكار وسط الحطام

وقالت كاستيلاني في منشور لها على صفحته بـ"إنستجرام"، "لقد وضعت هذه الصورة كرمز للوس أنجلوس، لقد فقدنا منزلنا في الحريق ولكننا لم نفقد حب مجتمعنا". هنا

وأدت حرائق لوس أنجلوس، إلى مقتل نحو 24 شخصًا، فضلًا عن الدمار الهائل الذي طال آلاف المنازل والمنشآت، وإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص.

وجاء هذا وسط تحذيرات السلطات من المخاطر الصحية للدخان السام المنتشر بسبب الحرائق، ووسط تحديات كبيرة يواجهها الإطفائيون بسبب الرياح القوية التي أسهمت في انتشار النيران السريع.

جائزة أوسكار حرائق لوس أنجلوس فالنتينا كاستيلاني حرائق الغابات
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