حماس: الفصائل الفلسطينية عبرت عن ارتياحها لمجريات المفاوضات

وكالات



أجرت قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية، حيث أبلغتهم بالتقدم الحاصل في المفاوضات الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة.



وقالت حركة حماس في بيان صحفي لها، إن "قادة القوى والفصائل الفلسطينية خلال هذه الاتصالات عبروا عن ارتياحهم لمجريات المفاوضات، مؤكدين ضرورة الاستعداد الوطني العام للمرحلة القادمة ومتطلباتها".



وأكدت حماس والقوى المختلفة الأخرى استمرار التواصل والتشاور حتى إتمام اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وصل إلى مراحله النهائية، معبرين عن أملهم أن تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل.