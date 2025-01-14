الخارجية القطرية: وصلنا للمراحل النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنه تم التوصل إلى المراحل النهائية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، نحث الجانبين على التوصل إلى اتفاق وإنهاء المأساة في غزة.

وأوضح أن المفاوضات مستمرة بالدوحة ونتوقع وصول تحديثات بشأنها ونأمل أن تكون النتائج إيجابية، مضيفًا "لا يمكننا إعطاء التفاصيل الأخيرة بشأن الاتفاق لكن يمكننا القول إننا تجاوزنا العقبات الأساسية".



ولفت إلى أنه عندما يتم الإعلان عن الاتفاق سيتم الإعلان عن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، إذ قال "نحن اليوم في نقطة هي الأقرب للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.



وأعرب المتحدث باسم الخارجية القطرية عن أمله بقرب الاتفاق على وقف إطلاق النار، قائلًا "نترقب أن يكون الإعلان عن الاتفاق قريبا".

وأشار إلى أن قطر سلمت مسودات لاتفاق وقف إطلاق النار والمحادثات جارية الآن بشأن التفاصيل النهائية، موضحًا أن هناك تفاصيل عالقة بين طرفي المفاوضات، الجزء الأكبر منها يرتبط بالتنفيذ.