أمير سعودي يرد على دور بلاده بتكليف نواف سلام تشكيل الحكومة في لبنان

وكالات

رد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الثلاثاء، على ما تم تداوله عن دور بلاده المزعوم في تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة في لبنان، قائلًا "أي ألو من الرياض هي لخير لبنان".

وجاء تعليق الأمير السعودي بعدما كتب الإعلامي خليل نصرالله منشورًا على منصة "إكس"، قال فيه: "ما حصل.. الرياض: ألو سلام"، وقال بن مساعد "ما حصل هو أن 84 نائبًا لبنانيًا صوتوا لنواف سلام - رئيس محكمة العدل الدولية الذي أشرف على إصدار قرارات إدانة بحق جالانت ونتنياهو! وصوت 9 نواب لميقاتي ولم يسمِ قرابة الـ 35 نائبًا الباقين أحدًا".

ما حصل



الرياض: ألو "سلام".. — Khalil Nasrallah (@khalilnasrallah) January 13, 2025

وتابع الأمير السعودي "لم يأتِ سابقًا ولا حاضرًا ولن يأتي مستقبلًا من الرياض إلا كل الخير للبنان واللبنانيين.. مئات آلاف اللبنانيين يعملون في السعودية معززين مكرمين لهم كل الاحترام والتقدير.. المساعدات السعودية للبنان بمختلف طوائفه لا ينكرها الا جاحد.. استثمارات السعوديين في لبنان لا حصر لها.. على مدى تاريخ علاقة السعودية بلبنان لم يأت منها إلا الخير".

ما حصل هو أن84 نائبًا لبنانيًا صوتوا لنواف سلام -رئيس محكمة العدل الدولية الذي أشرف على إصدار قرارات إدانة بحق غالانت ونتنياهو ! -و صوت 9 نواب لميقاتي ولم يسمِّ قرابة ال 35 نائبًا الباقين أحدًا..



ما حصل أن مرحلة طهران : ألو فلان ! هي من أوصلت لبنان الى أسوا وضع طوال السنوات… https://t.co/Dmm5kooMvV — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) January 14, 2025

وختم الأمير عبدالرحمن بن مساعد بالقول: "أخيرًا: - هناك نواب غير متوافقين مع السعودية صوتوا لسلام.. وبرغم ذلك أقول :أي ( الو) من الرياض هي لخير لبنان.. أما (الألوهات الأخرى)- جمع ألو- على مدى السنوات الماضية فنتائجها المريعة على لبنان واللبنانيين ماثلة للعيان ..! حمى الله لبنان وحفظ أهله".

وحظي القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، أمس الإثنين، بتأييد 85 نائبًا في البرلمان اللبناني لتسميته رئيسًا لحكومة البلاد، بينما امتنع أعضاء حزب الله وحركة أمل عن التصويت لصالح أي مرشح.