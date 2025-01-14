رئيس الوزراء الفلسطيني يتوجه إلى النرويج وبلجيكا للضغط باتجاه وقف الحرب في غزة

وكالات

يتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، إلى النرويج في زيارة رسمية حيث سيلتقي في أوسلو نظيره النرويجي ومسؤولين كبار، إلى جانب المشاركة في اجتماعات التحالف الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، والضغط باتجاه وقف الحرب في قطاع غزة.

وسيتبع الزيارة لقاءات في بروكسل مع رئيس وزراء بلجيكا ومسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي، لتعزيز الجهود الدبلوماسية وحشد المزيد من الدعم الأوروبي.

وتأتي الزيارة في وقت نفّذت فيه القوات الإسرائيلية عدة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية.

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية داهمت عدداً من المنازل في مخيم بلاطة واعتقلت عدة شبان فلسطينيين، مضيفة أن جرافات عسكرية رافقت القوات التي اقتحمت المخيم وجرفت شوارع وألحقت أضراراً بالممتلكات العامة.





