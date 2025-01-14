ماذا تتضمن خطة بلينكن لإعادة بناء غزة؟

بي بي سي

قال مسؤولون أمريكيون لشبكة "أكسيوس" الإخبارية إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يعتزم تقديم خطة لإعادة بناء غزة وحكمها بعد الحرب بين إسرائيل وحماس يوم الثلاثاء.

وأضافوا أن بلينكن يأمل في أن تصبح خطته مرجعية لأي خطة مستقبلية لليوم التالي لغزة، بما في ذلك إدارة ترامب القادمة.

تستند خطة بلينكن إلى إنشاء آلية حكم تتضمن مشاركة المجتمع الدولي والدول العربية التي قد ترسل قوات إلى غزة لتثبيت استقرار الوضع الأمني وتقديم المساعدات الإنسانية.

ستدعو إلى إصلاح السلطة الفلسطينية، مع توضيح أن السلطة الفلسطينية لابد أن تكون جزءاً من أي حكومة مستقبلية في غزة.

كما تريد الحكومة الإسرائيلية أن تشارك الدول العربية في غزة بعد الحرب، ولكنها رفضت حتى الآن الموافقة على أي خطة لليوم التالي تتضمن مشاركة السلطة الفلسطينية.

سيؤكد خطاب بلينكن أيضاً على المبادئ التي وضعها في طوكيو في وقت مبكر من الحرب، والتي تعترض على أي احتلال إسرائيلي دائم لغزة، أو تقليص أراضيها أو النقل القسري للفلسطينيين من غزة. ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر التعليق على الأمر.

قال مسؤول أمريكي: "يريد بلينكن أن يحاول تشكيل نتيجة الحرب، وسوف يوضح في خطابه كيف يعتقد أن إسرائيل قادرة على تحويل انتصاراتها التكتيكية ضد حماس إلى مكاسب استراتيجية".

ويعد وضع خطة لهيكل الحكم في غزة بعد حماس "أمراً حاسماً" للجهود التي تهدف إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم ونهاية للحرب.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في باريس الأسبوع الماضي: "نحن مستعدون لتسليم ذلك إلى إدارة ترامب حتى تتمكن من العمل عليها والتعامل معها عندما تتاح الفرصة".

وأصبحت خطة بلينكن قضية مثيرة للجدال داخل وزارة الخارجية ومصدراً لخلاف داخلي عنيف.

وكان بعض مسؤولي وزارة الخارجية قد أعربوا عن قلقهم من أن الخطة ستخدم مصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وتهمش السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس.