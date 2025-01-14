بن غفير لسموتريتش: لنبلغ نتنياهو أننا سنستقيل من الحكومة حال التوصل لصفقة (فيديو)

وكالات

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وزير المالية بتسئيل سموتيرتش إلى التنسيق بينهما لإبلاغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن نيتهما الاستقالة من الحكومة حال إبرام صفقة مع حركة حماس.

ووصف بن غفير في تدوينة له عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، الصفقة الناشئة بـ"الفظيعة"، قائلًا "أدعو صديقي سموتريش، أن ينضم إليّ في التعاون الكامل ضد الصفقة التي يتم إبرامها، وأن نعلن معًا لنتنياهو بشكل واضح وحاسم، أنه إذا تم تنفيذ الصفقة، فسوف نستقيل من الحكومة".

העסקה המתגבשת היא נוראית. אני מכיר היטב את פרטיה:

היא כוללת שחרור מאות מחבלים רוצחים מבתי הכלא, חזרת עזתים בהם אלפי מחבלים לצפון הרצועה, מסיגה את צה"ל מציר נצרים, ומחזירה את האיום על תושבי העוטף - ובכך למעשה מוחקת את הישגי המלחמה שהושגו בדם רב של לוחמינו, עד כה, ברצועת עזה.

לא… pic.twitter.com/8bwuxB8uuc — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 14, 2025

وأكد أن المعارضة لن تسقط حكومة نتنياهو، لكن هذه الخطوة هي الفرصة الوحيدة لمنع تنفيذ الصفقة المقرر إبرامها،داعيًا رئيس الوزراء إلى العودة إلى رشده واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك.