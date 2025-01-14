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بن غفير لسموتريتش: لنبلغ نتنياهو أننا سنستقيل من الحكومة حال التوصل لصفقة (فيديو)

10:25 ص الثلاثاء 14 يناير 2025

إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش

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وكالات

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وزير المالية بتسئيل سموتيرتش إلى التنسيق بينهما لإبلاغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن نيتهما الاستقالة من الحكومة حال إبرام صفقة مع حركة حماس.

ووصف بن غفير في تدوينة له عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، الصفقة الناشئة بـ"الفظيعة"، قائلًا "أدعو صديقي سموتريش، أن ينضم إليّ في التعاون الكامل ضد الصفقة التي يتم إبرامها، وأن نعلن معًا لنتنياهو بشكل واضح وحاسم، أنه إذا تم تنفيذ الصفقة، فسوف نستقيل من الحكومة".

وأكد أن المعارضة لن تسقط حكومة نتنياهو، لكن هذه الخطوة هي الفرصة الوحيدة لمنع تنفيذ الصفقة المقرر إبرامها،داعيًا رئيس الوزراء إلى العودة إلى رشده واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك.

إيتمار بن غفير بتسئيل سموتيرتش نتنياهو
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