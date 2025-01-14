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مصرف سوريا المركزي: لدينا ما يكفي من المال لدفع الرواتب بعد زيادة 400%

10:16 ص الثلاثاء 14 يناير 2025

سوريا

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وكالات


نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن حاكمة مصرف سوريا المركزي المكلفة بتسيير الأعمال ميساء صابرين، اليوم الثلاثاء، أن المصرف لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع الرواتب بعد زيادة 400%.


وأضافت صابرين أن المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانونه بما يعزز استقلاليته، موضحة أن الإدارة تريد تجنب الاضطرار لطباعة الليرة السورية لانعكاس ذلك في معدلات التضخم.


وأشارت ميساء صابرين أن البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية.


وفي ديسمبر الماضي، عينت الإدارة الجديدة في سوريا ميساء صابرين في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي، لتكون أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ المؤسسة البالغ نحو 70 عامًا، وكانت في السابق نائبًا لحاكم المصرف.


سوريا مصرف سوريا المركزي الرواتب
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