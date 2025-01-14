ما تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟

(وكالات)

ذكرت مصادر مطلعة لـ "سكاي نيوز" أن المفاوضات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس باتت على أعتاب اتفاق "وشيك" يهدف إلى إنهاء فصل جديد من التصعيد العسكري في قطاع غزة، وذلك بالإفراج عن نحو 1000 أسير فلسطيني.

ويتوقع أن تشمل الصفقة إطلاق سراح أسرى من حماس وآخرين من ذوي الأحكام العالية، من بينهم 170 أسيرًا موزعين بين حركة فتح وبلغ عددهم 100 أسير بحسب "سكاي نيوز"، وحماس 70 أسيرًا، إلى جانب أفراد ينتمون لفصائل فلسطينية أخرى.

ومع ذلك، أكدت المصادر أن إسرائيل تمسكت بحق النقض على قوائم الأسماء، مما يعني أنها ستختار الأسماء التي يمكن الإفراج عنها بناءً على اعتبارات أمنية.

ورغم هذا الانفراج، رفضت إسرائيل بشكل قاطع إدراج شخصيات قيادية بارزة مثل مروان البرغوثي وعبدالله البرغوثي وعباس السيد وإبراهيم حامد في الصفقة، مما يعكس استمرار التحفظ الإسرائيلي على الإفراج عن قيادات لها ثقل سياسي وأمني.

وتأتي الصفقة تأتي بضمانات دولية من الولايات المتحدة ووساطة مصر وقطر، مع استعداد المفاوضين للاجتماع في العاصمة القطرية الدوحة لوضع اللمسات الأخيرة.

من جانبه أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن دعمه للاتفاق.

وذكرت "رويترز" أمس الاثنين، أن الدوحة أرسلت المسودة النهائية للاتفاق إلى كل من إٍسرائيل وحركة حماس.