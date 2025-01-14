المدعي العام الخاص: ترامب كان سيدان لو لم يُنتخب رئيسًا

وكالات

قال المدعي الأمريكي الخاص جاك سميث، إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، كان يدان على خلفية سعيه المفترض لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020 لو أنه لم يُنتخب رئيسا.

وأضاف في تقرير جديد نشرته وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وجهة نظر وزارة العدل الأمريكية بأن "الدستور يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائيا قاطعة ولا تتوقف على خطورة الجرائم المنسوبة إليه وقوة الإثباتات الحكومية أو الأسس الموضوعية للملاحقة القضائية، وهو أمر يؤيده المكتب تماما".

وتابع "لولا انتخاب ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، يرى مكتب (المدعي الخاص) بأن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة"، بحسب فرانس برس.

وأوضح سميث إن فريقه "دافع عن سيادة القانون"، أثناء التحقيق في جهود ترامب لإلغاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وقدم سميث إلى الكونجرس، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، تقريرا يوضح بالتفصيل نتائج التحقيق التي توصل إليها فريقه بشأن جهود ترامب للتشبث بالسلطة، وفقا لنسخة من التقرير حصلت عليها وكالة الأسوشيتد برس.